Ternana, la classifica torna da brividi. Turno maledetto per i rossoverdi

Per le Fere la classifica torna a essere molto complicata. In vista c’è il doppio turno casalingo con il Como (sabato prossimo ore 16.15) e lo Spezia da cui sarà fondamentale trarre un adeguato bottino. La squadra rossoverde riprende ad allenarsi oggi all’antistadio, alle 14.30 a porte aperte. Intanto, dagli ultimi giorni di mercato si attendono movimenti per il reparto difensivo e forse per il centrocampo. La sconfitta di Venezia, frutto di un gol beffardo, ma anche di una prestazione che potremmo metaforicamente definire molto nebbiosa soprattutto in fase offensiva (vedi portiere avversario mai impegnato), è arrivata in un turno che ha visto le dirette avversarie dei rossoverdi sugli scudi oltre ogni pronostico. Non ha fatto eccezione la Sampdoria, che con la vittoria nel posticipo a Cittadella ha affiancato il Pisa, allungando a +5 sulla Ternana che, ad oggi, dovrebbe disputare la gara di playout con l’Ascoli. Il fatto che il percorso-salvezza non sarà semplice è anche confermato dal solo punto di vantaggio attualmente in essere sulle tre squadre che chiudono la graduatoria. Va comunque rilevato che l’ultimo segmento di calendario ha riservato alla squadra di Roberto Breda un trattamento tutt’altro che amichevole, che contro il Cittadella è arrivata una vittoria di valore assoluto e che il bilancio negli ipotetici scontri diretti è stato finora confortante. Sul fronte della fredda statistica, si può al tempo stesso ipotizzare che per la salvezza diretta sarà necessario ottenere da adesso in poi una media indicativa di 1,5 punti a partita, mentre per playout potrebbe esserne sufficienti 1,2-1,3.

Non è da escludere che sul fronte dei possibili arrivi possa spuntare in extremis qualche nome nuovo rispetto a quelli circolati di recente. Ad esempio, per la corsia mancina sembrano essersi molto ridotte le possibilità dell’arrivo in prestito di Tommaso Corazza (04) dal Bologna. Il club felsineo avrebbe dato il via libera qualora fosse riuscito ad avere dallo Spezia il pari ruolo Kelvin Amian (98), obiettivo primario, che è andato al Nantes. Il diesse rossoverde Stefano Capozucca avrebbe già un paio di alternative da trattare. Per il difensore Giovanni Bonfanti (03) dell’Atalanta la concorrenza è divenuta ampia, vedi, tra le altre, Sampdoria, Spezia e Pisa. Sembra perdere forza la trattativa per il trequartista Riccardo Pagano (04) della Roma. Per quanto riguarda le possibili partenze, la Ternana attende in queste ore la decisione dell’Inter in merito al passaggio al Santos del portiere Gabriel Brazao (2000) e come già noto ha individuato l’eventuale sostituto in Denis Franchi (02) del Burnley, ex delle giovanili di Udinese e Psg. L’Ascoli non molla la presa per il difensore Valerio Mantovani (96) al quale Breda sta comunque concedendo fiducia. Con il trascorrere dei giorni diminuisce la possibilità di partenza per Gregorio Luperini (94) e Frederik Sorensen (92), pedine di cui la Ternana non vorrebbe privarsi. Ma il finale di mercato è notoriamente imprevedibile.

Augusto Austeri