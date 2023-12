Ternana, il “nodo“ Falletti. Rinnovo o via a gennaio?

Il calciomercato continua a tenere banco in questi giorni e la Ternana non fa eccezione. Tra i calciatori rossoverdi entrati nel mirino di altre società c’è anche Cesar Falletti (1992), con il quale il “diesse“ Stefano Capozucca ha avviato da tempo la trattativa per il prolungamento del contratto che scadrà il 30 giugno 2024. L’obiettivo della Ternana è quello di rinnovare l’accordo economico con l’uruguaiano, ritenuto elemento molto importante per la causa della salvezza delle fere, ma se non si riuscisse a trovare l’intesa per Falletti potrebbe aprirsi la strada di una cessione a gennaio. In tal senso, alla finestra non ci sarebbe soltanto il Catania, molto interessato al fantasista che in Sicilia ritroverebbe il tecnico Cristiano Lucarelli, ma anche la Cremonese. I lombardi, infatti, sono alla ricerca di un’alternativa a Cristian Bonaiuto (1992) che non potrà tornare a disposizione prima di tre mesi dopo il recente intervento chirurgico all’adduttore destro, e tra le varie ipotesi al vaglio stanno pensando anche a quella riferita a Falletti per fronteggiare l’emergenza in attacco. Intanto, il Modena ha palesato l’interesse per Niccolò Corrado (2000) che in Emilia ritroverebbe Antonio Palumbo (1996), appena incoronato “Canarino dell’anno“. Per Corrado, seguito pure dallo Spezia, la Ternana non ha però autonomia di azione in quanto sul calciatore esiste un diritto di ricompra da parte dell’Inter. Ternana e Catanzaro stanno lavorando alla possibile risoluzione anticipata del prestito dell’attaccante Alfredo Donnarumma (1990) che non rientra più nei piani del club calabrese e al quale è interessata la Sampdoria, mentre il Palermo continua a seguire il difensore rossoverde Salim Diakite (2000) e, in alternativa, Lorenzo Dickmann (1996) del Brescia. L’Ascoli è sempre interessato al difensore Valerio Mantovani (1996) e al centrocampista Gregorio Luperini (1994), mentre il difensore Christian Travaglini, finora mai utilizzato nella Ternana, è destinato a rientrare al Cagliari per risoluzione anticipata del prestito e ad essere dirottato in un club di Lega Pro. Capozucca è molto attivo anche sul fronte delle entrate e in tal senso confida nei buoni rapporti con l’Atalanta e il Torino per agevolare l’arrivo a Terni, in prestito, rispettivamente del centrocampista francese Michel Adopo (2000) e del pari ruolo lituano Gvidas Ginetis (2004). Per la mediana piace anche l’argentino Franco Carboni (2003), in uscita dal Monza per rientrare all’Inter che ne detiene la proprietà del cartellino.