Terminal piazza Partigiani: "Intervenire subito"

Il consigliere comunale Lorenzo Mazzanti (Pensa Perugia) sollecita "interventi urgenti di miglioramento al bus terminal di Piazza Partigiani, infrastruttura fondamentale per il trasporto pubblico della città. Si tratta - scrive - di un punto nevralgico per migliaia di cittadini, pendolari, studenti e turisti, ma presenta gravi carenze nei servizi essenziali. Ad oggi, manca un’adeguata segnaletica elettronica per gli orari di arrivi e partenze, non vi è un servizio di assistenza ai viaggiatori e le condizioni igienico-sanitarie sono del tutto insufficienti", Per questo chiede alla Giunta di sollecitare Busitalia affinché provveda: all’installazione e al ripristino di display elettronici aggiornati in tempo reale; all’attivazione di un servizio di assistenza ai viaggiatori nelle fasce orarie di maggiore affluenza; a interventi urgenti per la pulizia e la manutenzione dell’area, con particolare attenzione ai servizi igienici; alla valutazione di un piano di riqualificazione complessivo del terminal. "La qualità del trasporto pubblico dipende non solo dai mezzi, ma anche dalle infrastrutture a supporto. Un terminal efficiente e accogliente è fondamentale per garantire un servizio adeguato ai cittadini e ai visitatori di Perugia".