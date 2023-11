Teppisti seriali, indagini serrate. Sotto la lente il “giro“ del rapper

Parole d’odio e di scherno rivolte alla polizia, esibizione di mazze da baseball, incitamento alla violenza e alla droga, pistole estratte dalle tasche ad uso della telecamere, una bella ragazza a fare da tappezzeria e vicino a lui altri ragazzi che lo contornano riconoscendolo come il capo. C’è tutto l’armamentario classico del rapper carico di rabbia e testosterone nell’immagine pubblica che il 25enne denunciato per teppismo offre nei video clip che spopolano su youtube e che sono girati ad Orvieto scalo. Insieme ad suo amico di 25 anni è stato denunciato per molti episodi di danneggiamento a decine di auto oltre che per il lancio di una sbarra di cemento di 40 chili dalla rupe di Orvieto sopra una macchina in sosta. Le indagini condotte dal commissariato guidato da Antonello Calderini sono in piena attività e la polizia avrebbe da tempo identificato i giovani componenti, italiani e stranieri, del gruppo di cui il rapper sarebbe una sorta di leader. Il ragazzo gestirebbe anche un commercio di capi d’abbigliamento. Anche per svolgere questa attività utilizzerebbe internet ed un Qr code per gli ordini. Anche tali attività sarebbe al vaglio degli inquirenti che avrebbero raccolto finora una grande quantità di informazioni su molte altri giovani, collegati ai due. Eloquenti le frase contenute in alcune delle canzoni del rapper:"Ti spacco come un fossile", "La volante in zona che ci sorpassa già ci conosce, cercano strisce, lei c’ha una stufa in mezzo alle cosce", "Carico il caricatore finchè non lo scarico tutto su Conte". L’attenzione della polizia è massima e non si esclude che possano scattare altri provvedimenti. A creare una certa preoccupazione è l’atteggiamento di sfida di cui i due hanno dato prova, con il gesto gravissimo di gettare il blocco di cemento contro la macchina il giorno dopo essere stati denunciati.

Cla.Lat.