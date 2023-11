Teppisti denunciati, c’è un trapper. Canzoni e video a base di violenza

Canzoni che inneggiano alla violenza, al maschilismo, alla droga; un video musicale inquietante in cui compare una figura con un cappuccio in testa legata ad una sedia che viene colpita con un martello da un ragazzo a torso nudo e col volto camuffato mentre il testo recita "Ti spacco in due come un fossile". Sono le ’perfomance’ musicale del trapper che la polizia ha denunciato insieme ad un altro ragazzo per aver lanciato un masso di quaranta chili dalla rupe di Orvieto sopra una Fiat Cinquecento, che era parcheggiata accanto alla chiesa della Madonna del Velo, appena fuori porta Romana. K.D.S. ventisettenne italo-francese, residente ad Orvieto scalo, è il trapper che avrebbe agito insieme al compare, E.C., venticinque anni residente ad Orvieto scalo. Entrambi dovranno rispondere di lancio di oggetti pericolosi e danneggiamento aggravato e continuato, ma hanno rischiato che venisse contestato loro il tentato omicidio. A loro carico ci sono decine di episodi di danneggiamento di auto in sosta. La polizia, guidata dal dirigente Antonello Calderini, ha raccolto molti elementi, ma ora si lavora su una possibile rete di fiancheggiatori, complici e sodali dei due. Si ipotizza insomma l’esistenza di una vera e propria gang giovanile, anche se l’età dei due non è poi così bassa. Nelle indagini si potrebbe dunque aprire una “fase due“ anche in base alle risultanze dei telefonini e dei computer sequestrati ad entrambi. Il Comune intanto non esclude di costituirsi parte civile. "Si tratta di gesti non solo odiosi e vigliacchi, in alcuni casi anche pericolosi per l’incolumità delle persone – dice il sindaco Roberta Tardani– ma che soprattutto hanno avuto l’effetto di generare un clima di insicurezza che non appartiene assolutamente alla nostra città. Per quanto ci riguarda abbiamo avuto sempre fiducia nell’operato delle forze dell’ordine, con cui eravamo in costante contatto passo dopo passo e con le quali, attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, abbiamo collaborato per fornire un supporto alle indagini. Questo è quanto facciamo quotidianamente per rendere più sicura la nostra città nella quale questi fenomeni, assolutamente deprecabili, sono fortunatamente circoscritti e isolati, come dimostra il caso specifico-Posso comprendere la rabbia e la frustrazione di chi ha subìto pesanti danneggiamenti – conclude – e valuteremo tutto quello che è nelle nostre possibilità e facoltà per tutelare la nostra comunità negli eventuali procedimenti che si potrebbero aprire".

Cla.Lat.