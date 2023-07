Tentato furto in villa Inseguimento tra i campi e colpi esplosi in aria

di Luca Fiorucci

È caccia al secondo componente della banda che, nella notte tra mercoledì e giovedì, ha tentato un furto in una villetta a Bagnaia. I ladri, secondo quanto è stato possibile apprendere, dopo un primo tentativo, si erano nascosti perché disturbati. Ma i loro movimenti erano stati notati dai residenti della zona che, nel frattempo, avevano avvisato la polizia. Gli agenti hanno così sorpreso i due uomini nel giardino di una casa a schiera, mentre stavano scappando. Oltrepassata la siepe, i ladri si erano inoltrati nei campi circostanti per cercare dei far perdere le loro tracce. Dopo alcuni minuti di attesa, i fuggitivi sono però ricomparsi, forse pensando di aver evitato la polizia. Ma gli uomini della Volante stavano aspettando proprio questo: una mossa falsa, anche minima, che permettesse di individuarli e dare loro la caccia. Così facendo, uno degli agenti, che si era messo all’inseguimento dei fuggitivi, è riuscito, dopo aver scavalcato una recinzione, a raggiungere uno dei due, il quale lo ha aggredito con calci e pugni per cercare di liberarsi. Ne è nata, quindi, una colluttazione durante la quale l’agente ha esploso alcuni colpi in aria con l’arma di ordinanza.

Dopo aver messo in sicurezza il presunto ladro, identificato come un cittadino albanese di 31 anni, con precedenti di polizia e irregolare, è stato portato in questura e arrestato per tentato furto in abitazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il suo presunto complice, invece, è riuscito a sfuggire agli agenti, nonostante le ricerche siano proseguite per diverso tempo, sotto l’occhio attento dei residenti della zona, subito messi in allerta dai rumori e messisi a "disposizione" degli agenti per fornire loro le indicazioni utili a individuare la coppia di presunti ladri.