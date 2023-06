"Tentato di tutto per salvare Mauro" Tragedia in parete, dolore e rabbia

di Cristina Crisci

"Ci siamo subito resi conto del malore fatale, abbiamo tentato ogni manovra di rianimazione anche collegandoci in video con i sanitari del 118 che, mentre stavano raggiungendo il luogo ci hanno seguito e aiutato, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare". A raccontare quello che è accaduto sabato pomeriggio lungo una parete rocciosa della Balza della Penna è uno degli scalatori che si trovava con Mauro Giorgis, il 61enne alpinista esperto di Città di Castello stroncato (con molta probabilità) da un infarto durante una scalata nella zona del Piobbico. "Mauro era un uomo d’oro, una persona speciale, un esperto delle scalate. Ci resta solo una tristissima consolazione: sapere che ha trovato la morte in un posto bellissimo che lui amava. Il nostro forte abbraccio ora è per i familiari". Sono sconvolti e affranti gli amici del Cai Città di Castello che affidano alle parole del presidente Moravio del Gaia il ricordo di Mauro, il 61enne tifernate morto improvvisamente nel pomeriggio di sabato 3 giugno alla Balza della Penna, una zona tanto frequentata dagli appassionati di montagna dell’Altotevere. Tanto che lo scorso fine settimana erano diversi i gruppi di tutte le età che stavano partecipando a passeggiate o escursioni, nelle attività proposte dal Cai; tra di loro anche Mauro Giorgis con altri sei scalatori esperti saliti in arrampicata. Dalla vetta della parete rocciosa nel primo pomeriggio giunge una disperata richiesta d’aiuto. I compagni che erano in cordata con Giorgis avevano sin da subito capito che si trattava di un malore cardiaco e, collegandosi in videochiamata col 118, hanno tentato di tutto per strapparlo alla morte. Quando il medico è riuscito a raggiungere la zona, purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco e gli specialisti del soccorso alpino, oltre ai medici del 118 e l’elisoccorso Icaro che ha dovuto attendere che le condizioni del tempo migliorassero per poter recuperare la salma in sicurezza. Gli altri scalatori sono scesi appena possibile in modo autonomo: i vigili del fuoco di Cagli hanno atteso che la discesa terminasse per tutti in sicurezza.