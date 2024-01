Tentato assalto ai tifosi del Perugia, due contusi e danni a tre minivan

Incidenti dopo il triplice fischio finale della sfida che ha permesso al Perugia di salire al terzo posto. Ha avuto un epilogo movimentato il match di campionato che si è disputato lunedì, nel posticipo serale, all’Adriatico di Pescara. Partita dalla quale i biancorossi sono usciti vincitori all’ultimo sussulto. All’esterno, quando i tifosi di entrambe le squadre stavano prendendo la via del rientro, il tentato assalto da parte di sostenitori del Pescara ai danni di quelli del Perugia. Secondo quanto ricostruito, alcuni tifosi di casa, infatti, sbucati da una strada che costeggia la rampa di accesso alla Variante 16 di San Silvestro, hanno lanciato bottiglie e altri oggetti contundenti contro i veicoli della tifoseria ospite che, scortata dalle forze di polizia, era in movimento per fare ritorno a Perugia.

Il tempestivo intervento degli agenti impiegati sia nel dispositivo di scorta che a presidio lungo il percorso e le aree limitrofe, riferisce la questura di Pescara, ha consentito di interrompere il tentativo di assalto da parte della tifoseria pescarese contro quella perugina, evitando che venissero a contatto. In questo modo, è stato scongiurato un epilogo con conseguenze più gravi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tre minivan della tifoseria del Perugia, comunque presente in numero consistente nonostante il turno infrasettimanale, hanno riportato danni e due tifosi ospiti sono stati medicati per ferite riconducibili alla rottura dei vetri degli stessi mezzi di trasporto. Al termine delle medicazioni, le prognosi rilasciate dai medici sono state rispettivamente di quattro e cinque giorni.

Sono in corso indagini da parte della Digos della questura di Pescara per l’identificazione dei responsabili dell’azione violenta.