Tentata truffa a un’anziana. Lei non ci casca

Ha capito che si trattava di un raggiro e malamente gli ha sbattuto il telefono in faccia. È andata bene - stavolta - all’anziana presa di mira dai truffatori telefonici. L’ennesimo caso si è verificato nelle scorse ore ai danni di una anziana di Tavernelle a cui è arrivata una telefonata: all’altro capo una voce che asseriva di essere l’unica persona in grado di aiutare suo figlio, il quale - per fortuna si trattava di una bugia - aveva appena investito una persona riducendola in fin di vita. Al quel punto è scattata la richiesta di denaro, utile - a dire del truffatore - a sostenere le spese legali per il figlio coinvolto. La cosa più sconcertante? Il malfattore sapeva il nome del figlio della donna. Lei non c’è cascata ed ha avvisato il vicinato per allertarli sul fatto. Intanto per sabato 8 marzo alle 15.30 all’Occhio di Tavernelle è fissato l’incontro sulla sicurezza e prevenzione organizzato dal centro sociale anziani con istituzioni e carabinieri.