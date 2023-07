Tentata rapina al sindaco Bandecchi a Terni: spavento per il primo cittadino

Brutta avventura per il sindaco Stefano Bandecchi, che martedì sera ha subito un tentativo di rapina sulla strada mentre, fermo ad un semaforo in auto, rientrava a casa, a Roma, nella zona dell’Eur. Il rapinatore, in sella a un motorino, era armato di pistola. A raccontare l’episodio è stato lo stesso primo cittadino con un video pubblicato via social nella stessa, tarda serata di martedì. "Stavo rientrando a casa - è il racconto social dell’imprenditore livornese – e a un certo punto mentre ero fermo ad un semaforo mi affianca un tizio in motorino, mi da’ due botte sul vetro e armato di pistola me la punta. Allora ho pensato: ‘E’ arrivata la mia ora’. Invece il cretino voleva solo rubare l’orologio, è allucinante a cosa siamo arrivati e come ci siamo ridotti". "L’ho mandato a quel paese e diciamo che me ne sono andato; l’orologio è ancora con me e lui ha ancora la pistola - continua il sindaco nel video diffuso su Instagram – . Mi sono molto dispiaciuto di non aver avuto in quel momento la voglia di staccargli la testa dal collo. Stiamo tutti attenti perché il mondo è pieno di imbecilli. Ma l’orologio sta ancora qua". "Vedersi puntare la pistola contro è un colpo al cuore _ commenta ancora Bandecchi_, penso allo spavento che potrebbe provare chi non ha la mia capacità di reazione".