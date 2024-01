Tentano di truffare anche la madre del sindaco Pasquali

Con il più abietto degli stratagemmi hanno tentato di truffare la mamma del sindaco. "Buongiorno sono il maresciallo (...tal dei tali, il nome conta poco tanto nessuno lo ascolta realmente basta che si sia qualificato un componente delle forze dell’ordine) è la moglie del signor Elio Pasquali?". "Sì buongiorno mi dica, mio marito non c’è più da anni". Inizia così il tentativo di gabbare la madre del primo cittadino di Passignano. Dall’altra parte della cornetta dei malviventi che chissà quante altre volte hanno messo in scena lo stesso teatrino. Ma stavolta gli è andata male e lo stesso Sandro Pasquali ne ha approfittato per lanciare pubblicamente un appello "proteggiamo i nostri anziani". Ma per tanti non sarà andata allo stesso modo perché i truffatori tirano in ballo gli affetti: "Sì lo sappiamo, dobbiamo parlare dei suoi figli", continuano, "sua figlia ha avuto un incidente, è qui con noi, dobbiamo decidere cosa fare", "ma cosa è successo, chiamo subito mio figlio", "suo figlio è qui e sta assistendo la sorella" e in lontananza la prescelta vittima sentiva urlare una donna e chiedere aiuto mentre una voce di un uomo diceva "mamma stai tranquilla". La signora però non c’è cascata, racconta Pasquali: "A quel punto mia mamma si è resa conto che qualcosa non quadrava, è uscita in terrazza e si è messa a chiedere aiuto, ha chiuso il telefono. Ora denunceremo il fatto alle autorità. Mi rivolgo in questo caso da figlio e da sindaco alla cittadinanza, perché questi tentativi di truffa sono pericolosi, e rischiano di mettere a repentaglio le persone. Dobbiamo avere la forza di proteggere i nostri anziani, e per questo con mia mamma abbiamo deciso oltre che di denunciare anche di raccontare".

Sara Minciaroni