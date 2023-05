Tentano di svaligiare un furgone: arrestati

Dovranno rispondere del reato di tentato furto aggravato due stranieri di 25 e 26 anni arrestati dalla Polizia di Stato: a inchiodarli, nonostante i loro tentativi di negare ogni addebito, sono state le immagini del sistema di videosorveglianza.

Gli agenti del Commissariato di Assisi, a seguito di chiamata al numero di emergenza, sono intervenuti in via dei Barrocciai, nella zona industriale di Santa Maria degli Angeli, dove era stato segnalato un furto in un furgone parcheggiato. Giunti sul posto hanno trovato l’ uomo che aveva chiesto aiuto intento a discutere animatamente con i presunti responsabili. L’autore della telefonata alla Polizia ha riferito che, dopo aver riaccompagnato il cugino a riprendere il furgone in un parcheggio, all’atto di ripartire, aveva sentito le grida di aiuto di quest’ultimo: c’era un uomo intento a rovistare nel camioncino. Di lì a poco era sopraggiunto anche un altro straniero che aveva iniziato a minacciare i due cugini.

I poliziotti hanno sottoposto a controllo i due stranieri che, sentiti in merito, hanno negato ogni addebito, cercando di discolparsi dalle accuse. Ma gli agenti del Commissariato di Assisi non si sono fermati alle parole dei due. Hanno controllato i video e le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza hanno subito confermato quanto raccontato dalla vittima. Da qui l’arresto dei due stranieri, in attesa dell’udienza che, ieri mattina, ha convalidato la misura restrittiva.