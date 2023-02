TERNI Tenta il furto di gasolio in un’officina di Maratta e una volta scoperto ferisce un agente. E’ successo domenica sera. La polizia ha arrestato per tentato furto e lesioni un 23enne romeno, pregiudicato. Scattato l’allarme, il proprietario dell’officina ha chiamato la polizia. Gli agenti della volante, subito sul posto, hanno notato un uomo scavalcare la recinzione. Dopo un breve inseguimento, il ladro è stato bloccato ma ha opposto resistenza, ferendo un agente. Il 23enne aveva un complice, che è riuscito a fuggire. Le telecamere di sicurezza del locale hanno infatti ripreso due individui che avevano forzato i tappi dei serbatoi di due veicoli industriali e riempito tre taniche, ritrovate sul piazzale della struttura, insieme ad un tubo di gomma. Nell’udienza di convalida dell’arresto il giudice ha disposto per il ladro l’obbligo di dimora e la permanenza notturna in casa.