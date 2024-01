Tenta di entrare in casa della ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

Perugia, 22 gennaio 2024 – Avrebbe tentato di entrare nell'appartamento della ex moglie, non rispettando così la misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna: per questo motivo un cittadino moldavo di 38 anni è stato arrestato, a Perugia, dalla polizia di Stato. Era stata la donna a chiamare la polizia, sabato scorso. Gli agenti delle volanti, giunti poco dopo - riferisce la questura - hanno sorpreso l'uomo sul posto. In seguito agli accertamenti è emerso che nei confronti del trentottenne era anche stata emessa la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Misura che, a causa delle ripetute violazioni, era stata sostituita, con provvedimento del Gip del Tribunale di Perugia, con gli arresti domiciliari, mai eseguiti, però a causa dell'irreperibilità dell'uomo. Per questi motivi, acquisita la querela della parte offesa, gli agenti hanno tratto in arresto il trentottenne per inottemperanza alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e, su disposizione del pubblico ministero, lo hanno trattenuto nelle celle di sicurezza della questura in attesa dell'udienza di convalida