Tenta di adescare un minorenne. Centinaia di messaggi sul web richieste di incontri e foto intime

Nell’arco di tre mesi oltre 350 messaggi, 59 telefonate. Foto intime, richieste di incontri a scopo sessuale anche attraverso i social. Presunta vittima del tentativo di adescamento un ragazzo di 17 anni che, secondo quanto ricostruito, avrebbe posto fine all’adescamento rivolgendosi al numero dedicato alle emergenze dell’infanzia.

Da lì le indagini che hanno portato a identificare un 36enne che comparirà davanti al giudice il prossimo marzo, dopo il rinvio formalizzato ieri mattina per motivi relativi all’organizzazione dell’ufficio giudiziario.

Secondo la denuncia della presunta vittima, l’indagato lo avrebbe contatto convincendolo che avesse 17 anni inizialmente.

Età che era salita poi a 19 anni, quindi a 22 e infine a 32. I fatti contestati risalgono al 2022 e si sono verificati tra Assisi e Bastia Umbra.

Difeso dall’avvocato Guido Bacino, il 36enne potrebbe chiedere di essere giudicato con rito abbreviato, condizionato a una perizia psichiatrica per accertare le sue condizioni psicologiche.

Le eventuali richieste della difesa saranno formalizzate nell’udienza prevista per il 14 marzo.

Un esempio, questo che approderà in un’aula di tribunale, confermano come i rischi che si annidano tra internet e piattaforme di messaggistica sono particolarmente concreti e "vicini". Gli ultimi dati forniti dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale e delle comunicazioni dell’Umbria parlano di 14 indagati nel 2023 per pedopornografia e adescamento on line, un dato in discesa rispetto ai 32 del 2022.

Nessun caso registrato in Umbria nella fascia di età inferiore ai 9 anni.

Oltre ai social network, gli esperi puntano l’attenzione su videoghiochi on line "luoghi di contatto tra minori e adulti più frequentemente teatro delle interazioni nocive, a riprova ulteriore del fatto che il rischio si concretizza con maggiore probabilità quando i bambini e i ragazzi si esprimono con spensieratezza e fiducia, nei linguaggi e nei comportamenti tipici della loro età".