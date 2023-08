Tensioni per l’arredo urbano Si infiamma il dibattito politico "Riscrivere il regolamento"

Il nuovo piano per l’arredo urbano tema caldo dell’estate e motivo di scontro politico. L’amministrazione comunale ci punta per fare sì che città e territorio si presentino più belli e accoglienti in occasione del 2026, ottavo centenario della morte di San Francesco. Detto che fra i discorsi di questi giorni c’è la richiesta di rispetto di quello in vigore per superare situazioni di cattivo gusto e che, dopo il covid, si spera di tornare a situazioni meno invasive (ad esempio tavoli e seggiole all’aperto) è la politica ad animare il dibattito.

"È inaccettabile che, nuovamente e dopo anni durissimi, si chieda agli esercenti di mettere mano al portafogli, stravolgendo l’aspetto dei negozi - lamenta Fratelli d’Italia Assisi con il consigliere comunale Stefano Apostolico e il presidente del circolo Michele Leonelli –. Anche perché nessun punto trattato dalla bozza regolamentare apporterà benefici in termine di immagine e marketing ai commercianti, che al contrario, si vedranno ridurre spazi espositivi e superfici utili per mostrare la merce, in base a norme cervellotiche". E ancora. "Ciò di cui la sinistra non tiene conto è che 200 partite Iva del centro significano altrettante famiglie che lavorano, versano le tasse e rendono viva la città, pagando prezzi per le locazioni che nessun’altra attività potrebbe permettersi" incalza Fratelli d’Italia. Preannunciando anche, per settembre, un incontro sul progetto di arredo urbano, a cui tutti saranno invitati a partecipare, "per dare il proprio contributo per la radicale riscrittura del regolamento e per un vero confronto, soprattutto con chi lavora e rende bella la città e il territorio, a dispetto di quanto la maggioranza pensi. Dopo la battaglia alle locazioni turistiche, finita con una retromarcia clamorosa, la Giunta Proietti sta prendendo un’altra cantonata".