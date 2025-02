"Teniamo qui i giovani". Successo per Gubbio Job ’Opportunità di lavoro’

Non può che esserci soddisfazione nell’amministrazione comunale dopo la conclusione della prima edizione di ’Gubbio Job’. Il bilancio è positivo sotto molteplici punti di vista (centinaia le presenze di giovani e meno giovani oltre alla soddisfazione delle aziende presenti) e la buona riuscita di quest’anno pone le basi per le edizioni future: "Siamo infatti già al lavoro - spiegano sindaco e giunta - per rendere Gubbio Job un appuntamento fisso, un vero e proprio punto di riferimento per il nostro territorio. La fiera è nata da un’idea chiara e urgente: formare per fermare la fuga dei giovani, offrendo loro opportunità concrete di lavoro, formazione e crescita qui, nella nostra città. Per troppo tempo abbiamo assistito a un’emorragia di talenti, a ragazzi e ragazze che, pur amando Gubbio, si sono sentiti costretti a cercare altrove il proprio futuro professionale. Quello che desideriamo è che i ragazzi scelgano, non siano costretti ad andarsene per potersi formare: ben venga fare dunque un’esperienza fuori, guardarsi intorno e "mettere il naso" al di là delle mura, ma dobbiamo poi permettere loro di poter tornare, riportando qui le competenze acquisite".

Gubbio Job, realizzato grazie all’instancabile lavoro dell’Informagiovani Gubbio che ha limato ogni dettaglio, è chiaro, come sottolinea ancora l’amministrazione. "Creare un punto d’incontro tra domanda e offerta, far conoscere ai giovani le realtà produttive del territorio, accompagnarli nel loro percorso professionale, fornire loro strumenti concreti per affrontare il mercato del lavoro con maggiore consapevolezza e sicurezza. La Fiera è stata realizzata grazie a un grande lavoro di squadra: gli assessorati a politiche giovanili e sviluppo economico hanno messo tutto il loro impegno, la loro visione e la loro determinazione per dare forma a questa iniziativa; l’Ufficio Informagiovani ha lavorato instancabilmente per organizzare al meglio ogni dettaglio; le tante aziende che hanno scelto di essere presenti, di mettersi in gioco, di aprire le porte ai giovani, offrendo loro possibilità concrete di lavoro e di crescita professionale, hanno dato con la loro partecipazione un segnale forte di fiducia nel territorio e nelle sue risorse umane". Ora gli organizzatori lavorano già al bis.

Federico Minelli