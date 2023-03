Temporaneamente sospesi i lavori notturni all’interno della galleria

SPOLETO – A partire da oggi saranno temporaneamente sospesi i lavori notturni all’interno della galleria "Forca di Cerro", strada statale 685 "delle Tre Valli Umbre". La tratta Spoleto-Norcia sarà pertanto sempre percorribile, anche in orario notturno. La nuova programmazione delle attività di cantiere si è resa necessaria per le difficoltà di reperimento di circa 50 chilometri di cavi elettrici che consentiranno il completamento delle ultime fasi dei lavori. La fornitura del materiale è attesa per la fine del mese di marzo. A seguire le lavorazioni riprenderanno con il consueto orario notturno dalle 22 alle 6:30 del giorno successivo, con esclusione delle notti di sabato, domenica e festivi. Per agevolare il traffico e le attività del territorio, in accordo con i Comuni interessati, saranno disposte ulteriori brevi sospensioni, con riapertura del tunnel in occasione delle festività pasquali (dal 7 all’11 aprile) e del ponte del 25 aprile – e 1 maggio (dal 21 aprile al 2 maggio). Il completamento degli interventi è previsto per la fine del mese di maggio. La galleria Forca di Cerro sarà quindi riaperta alla circolazione del territorio, con l’impiantistica completamente riqualificata e con prestazioni migliorate e maggiore sicurezza.