Tempo di Festival L’Umbria alza il sipario sui grandi eventi estivi Comincia il “Due Mondi“

Si apre la lunga estate calda dell’Umbria dei grandi eventi e dello spettacolo sotto le stelle. E ad alzare il sipario sulla strepitosa offerta è il Festival dei Due Mondi: venerdì si inaugura un’edizione ricchissima e vorticosa che consacra Spoleto crocevia della cultura contemporanea internazionale e che fino al 9 luglio offre oltre 60 spettacoli con più di 30 compagnie e 500 artisti da 17 paesi, in 23 sedi. Un avvio delle meraviglie per il cartellone dei festival che andrà avanti senza soluzione di continuità: dalla prossima settimana ecco l’Umbria che spacca, il Festival Villa Solomei, il Trasimeno Music Festival, Moon in June (già iniziato con successo), poi l’Umbria Film Festival a Montone per esplodere, dal 7 al 16 luglio, con Umbria Jazz e la mega edizione del cinquantennale. A seguire, tra i tanti, Suoni Controvento, i Festival di Corciano e di Todi, le Nazioni a Città di Castello, la Sagra Musicale Umbra: un incredibile volano per la promozione turistica, con fortissime ricadute per l’economia.

L’attenzione, in questi giorni, è tutta per Spoleto e il Festival diretto da Monique Veaute. L’edizione numero 66 prende il via venerdì alle 20.30 con il concerto in Piazza Duomo con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia guidata da Jakub Hrůša in un programma dedicato a Leoš Janáček. Da qui si entra subito nel vivo e sabato torna l’opera lirica con il visionario allestimento, al Teatro Menotti, di “Pelléas et Mélisande“ di Debussy, con Iván Fischer direttore e regista, insieme a Marco Gandini, con la Budapest Festival Orchestra.

Il cartellone viaggia tra le arti: i concerti di mezzogiorno “MusicAnimalia“ (gli animali sono il filo rosso di questa edizione), il teatro musicale di Silvia Costa, il concerto di Lonnie Holley e del duo Nelson Patton. Per il teatro Leonardo Lidi debutta al Caio Melisso con “Zio Vanja“, Carlo Cecchi guida gli allievi della Compagnia dell’Accademia Silvio d’Amico in “Sarto per signora“ di Feydeau. La danza celebra il grande ballerino e coreografo Benjamin Millepied che torna a ballare dopo 10 anni con “Unstill Life“ al Teatro Romano, con musica dal vivo del pianista Alexandre Tharaud. E dopo questo primo week-end, saranno a Spoleto Sharon Eyal, Laetitia Casta in “Clara Haskil“, Alessandro Baricco con la regia di “Tucidide. Atene contro Melo“ con Gabriele Vacis, Stefania Rocca e Valeria Solarino, Giovanni Sollima, Enrico Melozzi e i 100 cellos, “Ciarlatani“ con Silvio Orlando, Luca Marinelli con la sua prima regia teatrale da Kafka, l’elettronica di Max Cooper, le voci di Imany e Rhiannon Giddens, le coreografie di Marco Goecke, Fernando Montano e Jonas&Lander, il teatro di Sergio Blanco.

