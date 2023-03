Tempi di pagamento delle fatture Summit tra Asm e Confartigianato

TERNI I tempi di pagamento delle fatture al centro del summit tra il prefetto Giovanni Bruno e i vertici di Confartigianato Imprese e dell’Asm. Confartigianato e Asm “si sono confrontate - sottolinea la Prefettura - sulla problematica relativa ai pagamenti delle fatture dei fornitori della società che, secondo quanto riferito dai rappresentanti dell’associazione, avrebbe, recentemente, proposto un allungamento delle tempistiche di pagamento anche con riferimento a contratti in essere, con conseguenti, possibili ripercussioni sulle aziende creditrici". Confartigianato propone di "ripianare i debiti scaduti, oltre al pagamento delle fatture a una scadenza più ravvicinata, per consentire di rendere bancabili i crediti per fatture emesse nei confronti dell’Asm". Asm, è stato evidenziato, "sta garantendo il pagamento delle fatture correnti e stabilità di flussi finanziari ai propri fornitori, tramite un processo di efficientamento e la riapertura proficua del dialogo con il sistema bancario".