Telefonia, l’antenna crea polemiche

MONTECCHIO – Un’antenna che fa discutere. A Montecchio sono in molti ad essere preoccupati per la richiesta di installazione di una antenna della telefonia per la tecnologia 5G che dovrebbe sorgere a poca distanza dal paese per iniziativa di un raggruppamento temporaneo di imprese. Timori per la salute degli abitanti oltre alla questione dell’impatto ambientale stanno scaldando gli animi. La questione verrà discussa lunedi nel corso di un incontro nella sala comunale, indetto dal sindaco Federico Gori. "Trattandosi di un progetto considerato di pubblica utilità, ma impattante dal punto di vista paesaggistico, stando all’ubicazione individuata, abbiamo inteso condividere riflessioni ed eventuali azioni con tutta la comunità" dice il sindaco. Analoghe preoccupazioni si erano registrate anche ad Orvieto per l’installazione di un’antenna nel parcheggio dietro alla stazione ferroviaria in piazza della Pace.