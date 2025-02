Telefoni, auto e libri: denunciati tre truffatori

Triplo “colpo“ dei carabinieri della Compagnia di Gubbio, che nel corso delle attività di contrasto ai reati informatici hanno individuato tre truffatori che, sul web, hanno raggirato dei cittadini del territorio della fascia appenninica.

Nel dettaglio, le stazioni dei carabinieri di Sigillo e Nocera Umbra hanno denunciato un 26enne rumeno che, spacciandosi per venditore di libri, aveva ingannato un 30enne di Sigillo, facendosi versare 2.700 euro per l’acquisto di alcuni volumi per poi rendersi irreperibile.

Un’altra denuncia è scattata dopo la segnalazione di un 53enne residente a Nocera Umbra, con destinatario un 21enne della provincia di Alessandria che dopo aver promesso online la vendita di un’autovettura e aver ricevuto una caparra di mille euro per l’acquisto si è reso irrintracciabile, non rispondendo alle richieste di contatto.

L’ultimo a essere denunciato è un 26enne di Castellammare di Stabia, il quale pubblicava online annunci per la vendita di telefoni cellulari. A cadere nella trappola è stato un 29enne di Nocera Umbra, che visti gli ottimi prezzi dei dispositivi aveva versato, con un bonifico, mille euro senza però ricevere nessun telefono in cambio.