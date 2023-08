Telecamere intelligenti nei percorsi meccanizzati

SPOLETO – Prosegue la realizzazione del sistema di infomobilità della città di Spoleto. I tapis roulant e gli ascensori che collegano i parcheggi Spoletosfera e Posterna al centro storico sono dotati di un sistema di connettività che, oltre a garantire la copertura della rete telefonica ai cittadini e ai turisti che utilizzano i tunnel, permette, attraverso telecamere a mappa di calore installate lungo i percorsi, di ricevere dati puntuali sul livello di affluenza e di utilizzo e allert, che arrivano alla centrale operativa della Posterna, in caso di situazioni di emergenza legate a malori. Il sistema di hotspot che permette di ricevere il segnale (4G o 5G) è attivo dalla scorsa settimana, fatto questo che ha permesso, ad esempio, ai circa 46.000 turisti che dall’11 al 15 agosto hanno visitato il centro storico utilizzando i parcheggi di struttura ed i percorsi meccanizzati, di collegarsi lungo il tragitto ed avere informazioni sui punti di interesse della città. Tra gli interventi che riguardano Spoletosfera e Posterna è previsto anche un sistema di Digital Signage, con monitor installati lungo i percorsi di mobilità e una piattaforma per la gestione dei contenuti (Cms) per fornire informazioni ai cittadini in tempo reale. Il progetto è finanziato sia con le risorse di Agenda Urbana "Spoleto Moves" Por Fesr 2014-2020, sia tramite il bilancio comunale (proventi da autovelox, imposta soggiorno e avanzo vincolato) per un totale di € 1.235.549,58.