Telecamere in 14 comuni

TERNI Via libera all’installazione di sistemi di videosorveglianza in 14 comuni della provincia, Terni compreso. Lo ha deciso il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto da Giovanni Bruno. Si tratta di Acquasparta, Allerona, Amelia, Calvi dell’Umbria, Castel Viscardo, Montecastrilli, Montecchio, Monteleone d’Orvieto, Narni, Otricoli, Parrano, Porano, San Venanzo e Terni. "Tali sistemi, i cui progetti verranno trasmessi al Ministero dell’Interno per la valutazione di accesso al finanziamento - spiega la Prefettura – rappresentano uno strumento fondamentale volto a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e consentiranno ai singoli Comuni di migliorare i livelli di sicurezza del territorio".