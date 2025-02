Telecamere a Bagnaia e Castel del Piano

PERUGIA - "Appare complesso valutare il posizionamento più corretto della videosorveglianza a Castel del Piano visto che le vie di accesso al paese sono numerose. Non lontano da piazza Tromby sorgerà però una stazione del Brt dotata di videosorveglianza". E’ la replica dell’assessore Andrea Stafisso a una interrogazione di Riccardo Mencaglia (FdI). Il consigliere ha riferito di aver avviato sin dal gennaio 2020 un’interlocuzione con l’assessore alla sicurezza dell’epoca e con il dirigente dell’Area Governo del territorio e Smart city per pianificare il progetto di installazione di alcune telecamere di videosorveglianza nelle zone di accesso a Castel del Piano e Bagnaia, direttamente collegate alla centrale operativa della polizia municipale. Il 22 marzo 2022 è stato effettuato un sopralluogo per valutare l’eventuale posizionamento degli impianti video e la loro quantificazione. Mencaglia ha quindi chiesto se l’attuale amministrazione intenda portare a conclusione il progetto di installazione. L’assessore ha poi ricordato che, con il consigliere delegato alla sicurezza Antonio Donato, si stanno avviando assemblee in tutti i territori per dare un segnale di ascolto e per aggiornare le conoscenze dell’amministrazione e valutare le priorità e che Perugia vanta un numero di telecamere rilevante (400), ma che l’amministrazione intende comunque potenziare gli asset tecnologici a tutela della pubblica sicurezza. Finora – ha precisato – gli investimenti in infrastrutture e asset tecnologici hanno sempre fatto leva su fondi straordinari. E’ stato rifinanziato il capitolo di spesa corrente per la manutenzione ordinaria degli impianti.