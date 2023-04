’Tela Umbra’ strega l’ambasciatore Hung

Città di Castello ha aperto un ponte verso il Vietnam in occasione delle celebrazioni del 50esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra il Paese asiatico e l’Italia. Nei giorni scorsi c’è stata una tappa tifernate della delegazione guidata dall’ambasciatore Duong Hai Hung - ricevuta nella residenza municipale - che ha fatto emergere le interessanti potenzialità di un rapporto che verrà coltivato già nei prossimi mesi. Di sicuro è emerso un curioso legame personale tra il capo della rappresentanza diplomatica ospite in città e la storia locale scritta dai baroni Leopoldo e Alice Franchetti con la nascita del metodo Montessori. In Vietnam infatti il figlio dell’ambasciatore Duong Hai Hung ha seguito un percorso di formazione strutturato sul sistema educativo montessoriano.

La visita al laboratorio e al museo della Tela Umbra si è trasformata quindi in un momento particolarmente emozionante per il diplomatico tra gli antichi banchi di scuola, i calamai, gli strumenti didattici e i tanti oggetti che raccontano l’esperienza pedagogica introdotta per la prima volta in Italia da Alice Hallgarten Franchetti, che successivamente fu presa a riferimento da Maria Montessori per la realizzazione delle scuole "montessoriane". L’ambasciatore vietnamita ha potuto anche ammirare le fasi della lavorazione tessile sui telai dell’800 e ha apprezzato le creazioni con i motivi e i disegni originali del periodo rinascimentale che vengono realizzate dalle socie di Tela Umbra. Ai vari incontri hanno partecipato oltre ai rappresentanti istituzionali, anche il presidente del Rotary Alessio Tomassucci, col direttore di Umbria Export Enzo Faloci e quello di Confindustria Alta Valle del Tevere Raoul Ranieri.