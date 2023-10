Tecnica dell’abbraccio per derubare anziani

Destinataria di un foglio di via per tre anni da Foligno perché ritenuta responsabile di rapine con la ‘tecnica dell’abbraccio’, è stata trovata in città durante un controllo. Notevole l’esito del weekend di controlli straordinari della polizia, che hanno visto impegnate le volanti del Commissariato e il Reparto prevenzione crimine Umbria Marche. Gli agenti, coordinati dal vicequestore Adriano Felici, hanno passato al setaccio le vie del centro storico e sono stati effettuati anche pattugliamenti nelle zone periferiche di Fiamenga e Paciana. Per scongiurare i furti in abitazione e intercettare malintenzionati venuti nel folignate per finalità illecite, sono stati cinque i posti di controllo allestiti lungo le strade. Sono state identificate 58 persone e monitorati 48 veicoli, contestando anche 3 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Quanto alla 21enne, la giovane è stata rintracciata durante i controlli. Dagli approfondimenti è emerso, inoltre, che la ragazza aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, effettuati mediante la cosiddetta ’tecnica dell’abbraccio’ ai danni di anziani che, nelle varie occasioni, venivano sorpresi con abbracci improvvisi, appunto, e privati del portafoglio o di altri oggetti di valore. Considerata la violazione accertata, gli agenti hanno denunciato la ventunenne per inosservanza del foglio di via obbligatorio provvedendo, successivamente, ad allontanarla nuovamente dalla città.