"Teatro Verdi, è grave aver bloccato il cantiere"

"Il blocco del cantiere del Teatro Verdi porta gravissimi danni alla città. Dopo 15 anni di chiusura, Terni ha diritto di riavere il proprio tempio della cultura. Responsabilita’ patrimoniali pesantissime in caso di perdita dei finanziamenti e di revoca degli appalti". Inizia così la lunga presa di posizione di Enrico Melasecche, assessore regionale alle infrastrutture ed ex assessore comunale ai lavori pubblici, sulla sospensione degli interventi annunciata e ribadita dalla nuova amministrazione comunale del sindaco Stefano Bandecchi, in attesa di una "verifica" del progetto. "Giunti a questo punto – sottolinea Melasecche ripercorrendo il lungo ier del progetto di rifacenimento _, firmato il contratto con l’impresa Krea di Narni, che fortunosamente ha vinto l’appalto sia del I che del II stralcio, tenuto conto che da qui alla scadenza del Pnrr ci sono appena tre anni per completare l’opera, sarebbe un gravissimo errore perdere un solo mese di tempo tergiversando di nuovo sul vincolo post bellico, ingaggiando una guerra ormai fuori dalla storia.

Non solo la città perderebbe finanziamenti che superano i 20 milioni, non solo chi se ne assumesse la responsabilità dovrebbe risponderne di fronte alla pubblica opinione ma anche alla Corte dei Conti, ma condannerebbe Terni a non avere il proprio Teatro per altri venti anni e più perchè molto difficilmente le condizioni che abbiamo creato con fatica si ripeterebbero". "Chiedo pertanto al sindaco Bandecchi senso di responsabilità" conclude Melasecche.