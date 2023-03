Teatro Verdi, al via il cantiere Esultano primo cittadino e vice

TERNI "Siamo pronti ad aprire il cantiere per il primo stralcio dei lavori al Teatro Verdi", così il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati, commentando l’aggiudicazione delle opere. "La nostra amministrazione - sottolinea il sindaco Leonardo Latini - ha lavorato per raggiungere questo traguardo come obiettivo di mandato, per restituire alla città il teatro comunale che manca da troppo tempo e che dovrà tornare ad essere una struttura culturale importante, riferimento per tutto il territorio regionale. Abbiamo dovuto affrontare un iter procedurale complesso; siamo riusciti non solo a portarlo a termine nel rispetto di regole e normative, tenendo sempre in considerazione i rapporti con tutti gli enti e i soggetti coinvolti, ma abbiamo anche saputo individuare le linee di finanziamento ulteriori che grazie al Pnrr ci consentiranno di andare oltre il completamento del primo importante stralcio di lavori e di portare a termine l’intera opera che, come oggi sappiamo, è completamente finanziata per il primo e il secondo stralcio".