Teatro popolare itinerante con “La Mi’ Passione“. La sacra rappresentazione è in dialetto perugino

Il primo atto dei rituali di Pasqua, tra spiritualità, tradizione e spettacolo, va in scena questa sera alle 21 a Civitella d’Arna: è “La Mi’ Passione“, sacra rappresentazione in vernacolo perugino, uno spettacolo di teatro popolare itinerante che la Proarna ha organizzato per la prima volta nel 2007, in un evento unico nel suo genere e si rifà alle antiche Sacre Rappresentazioni che sono da considerare la prima forma di teatro dell’occidente medievale. La rappresentazione scenica, realizzata in collaborazione con il gruppo del Teatro d’Arna, ripropone in dialetto perugino, la Passione di Gesù e Maria, così come la cantilenava una contadina del luogo, Erminia Calzoni Bovini, nata nel 1863 a Montecapanno, morta nel 1953 e tutt’ora sepolta nel cimitero di Civitella. Fin dai primi anni del Novecento, durante la Settimana Santa, andava di aia in aia, recitandola a memoria, per preparare i contadini alle celebrazioni del Triduo Pasquale. Quel testo è stato scoperto da Giuliano Bastianelli e ha stimolato gli abitanti di Civitella che, nel 2006, sotto la guida di Giuseppe Tufo, hanno iniziato a proporla teatralmente attraverso l’antica formula medievale.

Nella sacra rappresentazione, gli attori ed i figuranti della Proarna, coadiuvati da quelli della vicina proloco di Ripa – per un totale di 40 persone tra attori e figuranti provenienti da tutto il territorio – , si muovono nella scenografia naturale trasformata, dalle parole del testo dialettale, in luoghi del sacro. Per una sera, il borgo, l’antico castello e il campanile, l’aia contadina, diventano i luoghi reali dove la passione di Cristo si concretizza, così come se la immaginavano i coloni del secolo scorso, nell’arco di 14 stazioni. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.