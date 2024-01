Teatro, offerta più ampia. C’è il doppio cartellone

Cinque appuntamenti per Teatro Ragazzi e nove spettacoli per Teatro a chilometri zero: le due stagioni degli Illuminati che coinvolgono tante compagnie locali sono state presentate ieri mattina in conferenza stampa. Le cinque date di Teatro Ragazzi si aprono con “Cappuccetto rosso e il lupo ricucito“ di “2dinoi“, in programma alle 17.30 di domenica 28 gennaio, a seguire “La chiamavano Belle“, “Strega! Chi? Dove?“, “Calandrino e i suoi amici. Nuove Novelle“ fino alla chiusura del cartellone con Politheater domenica 17 marzo e lo spettacolo “Il guazzabuglio Medievale“. Teatro a chilometri zero esordisce invece con il gruppo teatrale di San Leo Bastia, in scena venerdì 15 marzo alle 21 con “Il vecchio muro“; poi altri gruppi e altri spettacoli fino alla chiusura a maggio con “I Panni stesi“ e “L’albergo del gallo d’oro“ venerdì 24 maggio. "Con il nuovo anno, riprende la programmazione del Teatro degli Illuminati diretta a valorizzare talenti ed associazioni del comune e del territorio", ha detto presentando i due cartelloni nella sala degli Accademici del Teatro, l’assessore alla cultura Michela Botteghi. L’assessore ha fatto anche il punto della situazione anche sulla "stagione di prosa e danza con il Tsu che è in pieno svolgimento e che ora sarà affiancata da queste due rassegne molto attese: Teatro Ragazzi che promuove fin dalle fasce di età più piccole, dai tre anni in su, la cultura del teatro; Teatro a Chilometri zero valorizza invece i talenti amatoriali e non". Botteghi ha ringraziato tutte le compagnie in cartellone, per la collaborazione ormai collaudata e per la qualità degli spettacoli.