Teatro ’’Menotti’’, imprenditore mecenate finanzia il restyling dell’antico sipario lesionato

"Abbiamo voluto lasciare un segno tangibile della nostra esistenza con un importante intervento in favore della comunità locale". Sono le motivazioni che hanno spinto l’imprenditore spoletino Filippo Settimi (foto), titolare ed amministratore dell’azienda AgriEuro, leader europeo nella vendita online di attrezzature per la manutenzione del verde, a finanziare circa il 70% dell’intervento di restauro dell’antico sipario del Teatro Nuovo ’Giancarlo Menotti’. La formula è quella dell’Art Bonus che ha già permesso al Comune di recuperare altri gioielli del patrimonio culturale pubblico e AgriEuro donerà 130mila euro per un intervento che in totale ne richiede 200mila. Il Sipario storico del Teatro Nuovo, realizzato nel 1860 dal maestro Francesco Coghetti, presenta vari problemi conservativo (umidità, deformazioni della tela, scuciture, ecc.), è già stato smontato ed è in custodia nei magazzini della Coo.Be.C., che sta stilando il progetto di restauro. Il sipario dovrebbe tornare sul palcoscenico del teatro già nel 2025. L’intervento è stato presentato ieri alla presenza del sindaco Andrea Sisti, dell’assessore Danilo Chiodetti e dei titolari di AgriEuro, Alessia, Alessandra e Filippo Settimi. "Si tratta della donazione più importante ad oggi ricevuta dal Comune di Spoleto per l’art bonus – ha spiegato il sindaco – un segnale di sensibilità e desiderio di partecipare alla conservazione del nostro patrimonio artistico". Dalla vendita al dettaglio dei prodotti per la manutenzione del verde AgriEuro in 16 anni è divenuto uno dei leader europei del commercio online: ha 140 dipendenti, età media 30 anni.

Daniele Minni