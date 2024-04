Teatro degli Illuminati. Successo di pubblico

Più di 2.400 spettatori per la stagione di prosa e danza del Teatro degli Illuminati: tutto esaurito a ognuno degli otto appuntamenti. Alle battute finali Teatro ragazzi e in pieno svolgimento con grandi numeri Teatro a Km zero, presto al via la seconda rassegna di Scuole a Teatro, che sarà presentata la prossima settimana Si è chiusa con applausi a scena aperta la Stagione di prosa e danza 2023/2024 degli Illuminati di Città di Castello, che anche nell’ultimo appuntamento, la commedia “Amanti“ di Ivan Cotroneo, ha registrato un nuovo tutto esaurito. Congedandosi dal pubblico, il protagonista Massimiliano Gallo, conosciuto interprete di fiction di successo come “La Storia“, ha salutato gli studenti di Videor ut video, ringraziando la città per permettere ai ragazzi di assistere gratuitamente agli spettacoli. A sipario calato il Comune traccia un primo bilancio: degli oltre 2.400 spettatori di questa stagione, molti sono studenti, giovani che forse non avrebbero mai avuto un incontro diretto con il teatro; grazie a Olio Ranieri, e in stretto raccordo con gli istituti superiori, è stata sperimentata questa forma culturale di incontro dal vivo con gli attori delle compagnie. La campagna abbonamenti si era chiusa con oltre 200 sottoscrizioni. Il Comune ringrazia alla consulenza del Teatro Stabile dell’Umbria che da sempre collabora alla strutturazione della Stagione e a Sogepu, gestore del Teatro. La Stagione di prosa si è conclusa, ma quella del Teatro degli Illuminati continua con la rassegna di Teatro a Km 0 che sta gratificando le compagnie locali con un grande seguito di pubblico, da ultimo il tutto esaurito dello spettacolo de “I freghi della Badia“, mentre è alle porte la terza rassegna del Comune, “Scuole a teatro“, che ospita i laboratori delle scuole.