Lutto nel mondo del teatro: morto Stefano Cipiciani, aveva 65 anni

Perugia, 9 febbraio 2024 – Un triste lutto nel mondo del teatro addolora tutta l’Umbria: è morto oggi venerdì 9 febbraio Stefano Cipiciani all’età di 65 anni. Lo storico direttore del Centro di Produzione Teatrale Fontemaggiore di Perugia, era andato da poco in pensione dopo oltre 40 anni di attività. Cipiciani era un uomo che aveva vissuto il teatro in ogni sua forma e maestranza: attore, regista, macchinista, tecnico, scenografo e direttore artistico, aveva dedicato mente e corpo a una delle arti più nobili, ma nel suo ruolo di organizzatore di eventi aveva destinato i propri sforzi in iniziative rivolte soprattutto ai giovani.

“Stefano credeva che lavorare in teatro, in qualunque veste, fosse la cosa migliore che potesse capitare nella vita. E per questo amava definirsi operaio prima di tutto. Un operaio della cultura che mancherà tantissimo a tutti”, così lo ricordano i compagni di viaggio di Fontemaggiore.

I funerali si terranno lunedì 12 febbraio alle ore 10.00 nella chiesa di San Giovanni Paolo II a Ponte della Pietra a Perugia.