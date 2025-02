Teatro a chilometri zero con le compagnie locali

CITTÀ DI CASTELLO – Al Teatro degli Illuminati oltre 300 spettatori per l’apertura della stagione di "Teatro a Chilometro Zero" che coinvolge le compagnie locali e si è aperta con il gruppo di San Leo Bastia, il cui spettacolo sarà in replica il 15 marzo a Trestina.

In pieno svolgimento le rassegne previste a teatro dove nei giorni scorsi si è aperto il cartellone della sezione a Chilometri zero, con la rappresentazione della compagnia teatrale di San Leo Bastia, dal titolo "L’elisir del frate", a cui hanno assistito più di 300 spettatori. "Un successo di pubblico e un’occasione in più per vivere il teatro per tanti cittadini" ha commentato l’assessore alla cultura Michela Botteghi che traccia un bilancio più che positivo.

"Oltre alla stagione di prosa e danza, in collaborazione con il Tsu, il Teatro degli Illuminati sta lavorando a pieno ritmo. E’ in corso infatti, con una media di 200 piccoli spettatori ad appuntamento, Teatro ragazzi, che in questa prima fase ha proposto ‘Teste di Legno’ dedicato ai burattini". Per l’assessore Botteghi "sono dati che confermano il momento felice che sta vivendo il movimento locale del teatro e l’importanza che anche le famiglie stanno dando a questa forma di educazione e sociailizzazione".

Novità di quest’anno saranno le repliche previste al Teatro "Ore d’oro" di Trestina, un’occasione utile anche per far fronte alla capienza delle numerose domande che vengono dagli spettatori. Per quanti non hanno potuto assistere allo spettacolo della compagnia di San Leo Bastia è in programma la replica venerdì 15 marzo alle ore 21 a Trestina. Prossimo appuntamento con Tk0 sarà domani alle ore 21 al Teatro degli Illuminati con la compagnia Astra e lo spettacolo "Gli occhi di Lotte".