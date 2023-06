Tct, stop ai licenziamenti "Cassa integrazione per cessazione d’attività"

Revoca del licenziamento collettivo e via alla cassa integrazione straordinaria per cessazione dell’attività per i circa cinquanta addetti della Tct (Taglio commercializzazione tubi), azienda dell’indotto Ast in appalto con il Tubificio. E’ l’esito dell’incontro tra le segreterie dei metalmeccaici di Fim, Fiom e Fismic e la proprietà aziendale del gruppo Timpani, assistita da Confindustria. Con la revoca della procedura di licenziamento che era stata avviata lo scorso 11 maggio, sarà attivata la cassa integrazione straordinaria per cessazione d’attività che permetterà ai lavoratori una copertura salariale almeno fino a dicembre prossimo, per poi essere eventualmente rinnovata nel 2024. L’accesso alla cassa integrazione straordinaria seguirà la richiesta della Tct al ministero del Lavoro e a quello delle Imprese per l’apertura di un tavolo di confronto sulla concessione dell’ammortizzatore sociale. Parallelamente, fa sapere il fronte sindacale, Tct chiederà una convocazione alla Regione per l’attivazione di politiche attive del lavoro, con l’obiettivo della ricollocazione delle maestranze. L’accordo prevede anche che le altre aziende del gruppo a cui fa capo Tct, ossia Koenig Metall, Kgt e Tecno Multiservice siano disponili ad assumere una quota di lavoratori: cinque assunzioni sarebbero già state effettuate, altrettante potrebbero seguire a breve. L’intesa, che evita il licenziamento, consente una copertura salariale e avvia procedure di ricollocamento dei lavoratori, viene accolta positivamente dal fronte sindacale.

Ste.Cin.