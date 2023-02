NARNI Un tavolo permanente per un confronto periodico sullo stato dell’ambiente: è quanto hanno deciso di istituire l’amministrazione comunale, le aziende di Nera Montoro e il comitato cittadino al termine di una riunione convocata dal sindaco Lorenzo Lucarelli sulla questione dei cattivi odori nella zona. All’incontro, riferisce il Comune, erano presenti, oltre al sindaco e a membri della Giunta, i rappresentati delle aziende Nar.Ti, Purify, Il Tempio del Sole, GreenAsm e Rivalc e il comitato cittadino. Oltre alla costituzione del tavolo è stato deciso anche di creare una modalità di comunicazione tra tutti i soggetti, funzionale allo scambio di informazioni utili in tempo reale per rapidi interventi riparatori. Stabiliti anche l’impegno delle aziende ad acquistare una centralina di controllo della qualità dell’aria che verrà inglobata nel sistema più generale di monitoraggio gestito da Arpa e misure compensative per migliorare la qualità delle strutture pubbliche del territorio. Comune, aziende e comitato hanno infine deciso di aderire alla nuova applicazione informatica che, creata in collaborazione con il Cnr, costituirà un’ulteriore strumento di misurazione. Durante l’incontro, riferisce sempre l’amministrazione comunale, è stata ribadita la necessità che le aziende gestiscano correttamente i propri impianti in modo di eliminare i disagi ai residenti. Solo in questo modo potrà essere confermato il giudizio positivo sull’economia circolare. La rappresentanza del comitato civico ha espresso soddisfazione per l’opportunità di dialogo offerta e nel sottolineare la necessità di dare soluzione ai problemi odorigeni.