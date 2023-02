Tasso: "Entro fine mese assemblea cittadina per piazza 40 Martiri"

La relazione del sindaco Stirati "Gubbio, città di visione, progetto e della buona politica", che ha introdotto la conferenza stampa di fine e inizio anno dell’Amministrazione comunale, è stata approfondita ed integrata dai singoli assessori sintetizzando l’operato dei rispettivi settori. Alessia Tasso, assessore all’ambiente ed all’urbanistica, sviluppando il tema "Gubbio, città della sostenibilità", ha ricordato che la raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale di oltre il 70% per il 100% degli utenti, tanto da meritarsi il plauso di Lega Ambiente. Ha annunciato poi, grazie ad un finanziamento ottenuto sui fondi Pnrr, l’avvio di una serie di "Ecole isole", impianti destinati a qualificare ulteriormente il servizio, assunto di recente dalla ditta "Ece srl" sulla base di "un progetto decisamente ambizioso".

Senza incidere sulla entità della Tari a carico dei cittadini, che "resta tra le più basse dell’Umbria", ha tenuto a sottolineare la Tasso. Che ha rivendicato poi, tra le iniziative per fronteggiare la cristi energetica, l’impulso dato alla produzione di energia pulita con gli impianti eolici del Cerrone e quello in fase di realizzazione di Castiglione Aldobrando. Anche se, è doveroso ricordare, per quest’ultimo, l’iniziale opposizione del Comune. Richiamata pure la realizzazione dell’acquedotto di Valdichiascio, inserito nei suoi programmi da Umbria Acqua. Menzionate pure le iniziative per la razionalizzazione del traffico, tra cui il servizio "navetta gratuita" che assicura la mobilità nel centro storico di cittadini e turisti. Ha chiuso con un annuncio: la convocazione, entro la fine del mese, di una assemblea pubblica per raccogliere proposte e suggerimenti per la definizione del progetto relativo alla riqualificazione di Piazza 40 Martiri, grazie al contributo di cinque milioni di euro ottenuto sempre sui fondi Pnrr.