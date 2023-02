Tassa cancellata per eventi culturali

ORVIETO Nuovo regolamento comunale per consentire a chi organizza eventi culturali e turistici di non pagare la tassa di suolo pubblico. E’ stata prevista l’esenzione dal pagamento del canone in caso di manifestazioni con fini non economici rivolte alla promozione turistica e culturale, organizzate da associazioni locali in collaborazione con il Comune e patrocinate dall’amministrazione. "Le integrazioni e le modifiche introdotte – spiega l’assessore Pizzo – vanno incontro alle esigenze nate dall’intensa attività di promozione turistica e culturale programmata in questi ultimi anni e dagli effetti che la pandemia ha avuto sulle relazioni sociali modificando anche le attività dei pubblici esercizi. Oggi le persone prediligono la somministrazione all’esterno dei locali e gli esercenti richiedono spesso l’occupazione di suolo pubblico. La modifica introduce anche per i dehors la possibilità di fare la richiesta di suolo pubblico permanente"