’’Task-force’’ ecologica I volontari al lavoro per la pulizia del Parco

Quindici sacchi di immondizia. Tanto è stato raccolto dai volontari di Legambiente, impegnati domenica mattina nella quarta edizione di "Puliamo il parco", la giornata ecologica che Legambiente dedica al Parco di Colfiorito. Quindici sacchi di spazzatura, dunque, prevalentemente vetro, mozziconi di sigarette e cartacce di alimenti che i passanti lanciano dall’auto transitando nella zona. I ritrovamenti più ingenti si sono verificati, infatti, in prossimità della strada statale e al parcheggio delle Casermette, dedicato ai camper. Nella pulizia del parco, i volontari hanno potuto ammirare la palude nella sua interessa, conoscendo da vicino un patrimonio di biodiversità. Il tutto grazie alla guida degli esperti del Parco di Colfiorito. "Il lancio dei rifiuti dal finestrino, compreso i mozziconi di sigarette – spiega Marco Novelli, presidente della sezione folignate di Legambiente - è uno dei componenti più inquinanti nel nostro territorio. Non lanciate nulla perché nessuno è tenuto a pulire per la vostra maleducazione. Siate turisti e cittadini civili". Nei giorni scorsi l’associazione ha aderito alla proposta di Azione Foligno per pulizie volontarie da parte della cittadinanza. Alla proposta hanno in seguito aderito altre associazioni politiche e non e la prima uscita effettuata il 1 aprile scorso ad opera del piccolo nuovo coordinamento cittadino di volontari ha ottenuto i suoi primi sacchi di materiale abbandonato per strade e parchi. Dopo la prima uscita, ce n’è stata una seconda a Sant’Eraclio.

Alessandro Orfei