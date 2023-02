"Tascini, un lucido testimone della Storia"

"Ferdinando Tascini è oggi esempio e testimonianza concreta di fatti di storia importanti che hanno segnato il nostro Paese e che lui stesso racconta con lucidità straordinaria. Un esempio di vita per tutti noi e orgoglio della comunità tifernate e non solo". Parole del sindaco di Città di Castello, Luca Secondi,

nella cerimonia in cui Le istituzioni e l’Arma dei Carabinieri hanno voluto rendere omaggio a Tascini, che ha da pco compiuto cento anni. Oltre al sindaco era presente (nella foto) il comandante della Compagnia e della Stazione dei carabinieri di Città di Castello, il luogotenente, Fabrizio Capalti. Il dono è stato una targa a ricordo e una copia della Costituzione della Repubblica Italiana che ha particolarmente commosso l’ex carabiniere. Tascini è uno degli ultimi incredibili testimoni della storia. Nel 1943 venne scelto per una missione segreta: si ritrova a sua insaputa a Campo Imperatore sul Gran Sasso, a guardia di Mussolini ’prigioniero’. E assiste alla sua liberazione da parte dei tedeschi. "Dopo i tragici momenti della guerra la Costituzione è stata sempre e sarà per me e per la mia famiglia la bussola della vita che ci guida, di cui andare orgogliosi. Tutti dovrebbero rileggerla", ha detto Tascini.