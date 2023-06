"Tari, una stangata fuori luogo" L’aumento della tariffa scatena la protesta in città

Temuta, sta arrivando o è già arrivata la ‘stangata’ dovuta alla Tari, la tassa sui rifiuti. Vengono recapitate le cartelle per i pagamenti con il malumore sia dei cittadini sia dei titolari di attività e imprese, con inevitabile polemica politica. "Le sorprese sono amarissime, con aumenti generalizzati e quanto mai inopportuni, anche in considerazione della situazione economica post pandemia e dell’esplosione dei prezzi che si è avuta negli ultimi anni" dice Fratelli d’Italia che parla dell’amministrazione municipale come di una vera sciagura per la comunità assisana. E fa eco anche la Lega, con i consiglieri comunali Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli: "Ci siamo sempre opposti in aula a ogni aumento ingiustificato della Tari proposto dal sindaco Proietti e dalla sua giunta. Vere batoste per la tenuta economica del territorio che oltre a svuotare le tasche dei cittadini non hanno prodotto alcun miglioramento rispetto alla qualità del servizio offerto".

Consiglieri leghisti che criticano anche l’episodio relativo agli esponenti del Movimento 5 Stelle che, di notte, mascherati hanno raccolto rifiuti abbandonati. "Oltre a essere l’ennesima pagliacciata grillina non richiesta, rappresenta una bocciatura delle politiche del sindaco Proietti legate alla gestione dei rifiuti. Se da una parte possiamo solo lodare chiunque si impegni per il decoro, la pulizia e la sistemazione delle numerose criticità del territorio, dall’altra non possiamo non notare la modalità discutibile di questa iniziativa, di notte e senza farsi riconoscere, cosa tra l’altro vietata dalle vigenti norme". Versamento della Tari che potrà avvenire in un’unica soluzione, entro il 30 giugno, oppure in tre rate con scadenze, rispettivamente, 30 giugno, 30 settembre e 1° dicembre.

Maurizio Baglioni