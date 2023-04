Tari sulle aree esterne dei locali "Eliminare sanzioni e interessi"

TERNI Confcommercio e Confartigianato hanno incontrato l’assessore comunale al bilancio Orlando Masselli per la questione degli avvisi per il recupero della Tari sulle aree date in concessione per l’occupazione di suolo pubblico, nel periodo 2016-2020. Le due associazioni pur confermando l’obbligatorietà del versamento della tassa, "hanno contestato con forza - spiegano –l’applicazione delle sanzioni e degli interessi, ritenendo che sul piano normativo - regolamentare, sussistano le condizioni per annullare tali voci, ritenute assolutamente inique ed ingiuste". "Si può infatti riconoscere ai destinatari della richiesta - continuano – l’applicazione del principio della buona fede, in forza del quale quindi non attivare sanzioni ed interessi. Il contribuente si è conformato nell’autodichiarazione alle indicazioni contenute nel documento formale, predisposto dal Comune e dal soggetto gestore del servizio. L’accertamento della buona fede e la collaborazione tra amministrazione e contribuenti rappresentano principi irrinunciabili".