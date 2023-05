Tari, ok agli aumenti Entro maggio la bolletta

Palazzo dei Priori (con ì si del centrodestra, il no dell’opposizione e l’uscita dall’aula di Iv) ha approvato le nuove tariffe della Tari che prevedono aumenti in bolletta del 4% per le famiglie e quasi 5 per le attività economiche. Con il via libera entro maggio arriverà la prima rata della bolletta, che potrà essere pagata in unica soluzione entro il 16 giugno. In consiglio dibattito molto acceso. Sarah Bistocchi (capogruppo Pd), ha spiegato le ragioni del voto contrario, sostenendo che "se si offre un servizio migliore si può chiedere ai cittadini di pagare di più, altrimenti non si può imporre un incremento della Tari. Da tre anni la Tari è in aumento specie per le fasce più deboli, cioè per chi vive da solo: non si tratta solo di single nel fiore degli anni, ma anche di anziani e persone rimaste sole e in difficoltà". Di parere contrario Michele Nannarone (Fratelli d’Italia), che ha respinto al mittente le critiche relative al servizio erogato sottolineando anche che "un aumento della Tari del 4% appare contenuto, nei limiti dell’aumento del costo della vita. Non va dimenticato, peraltro, che nel 2021 e 2022 c’erano stati aiuti statali per il Covid oggi venuti meno. E’ comunque ingiustificato parlare di un servizio allo stremo".