Tari, impennata del nove per cento: "Ma resta tra le più basse dell’Umbria"

"La Tari a Spoleto, nonostante l’aumento, rimarrà tra le più basse dell’Umbria". Sono le parole del sindaco Andrea Sisti a proposito della polemica che si è innescata in merito all’aumento del 9% della tassa comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per il 2024. "Gli aumenti – spiega il sindaco - sono dettati dalle condizioni di Area, noi a Spoleto abbiamo già approvato le tariffe 2024 entro il 30 aprile, poi però il Governo ha concesso una proroga al 30 giugno. Il gestore del servizio (Valle Umbra Servizi) deve fronteggiare un aumento dei costi del 18% noi abbiamo coperto il 50% con fondi del Comune". In linea di massima una famiglia che risiede in una casa ci circa 100 metri quadrati che nel 2023 ha pagato 250 euro subirà un aumento di circa 22 euro. Ad infiammare la polemica anche sui social è stato un articolo del Corriere della Sera per cui Spoleto sarebbe la città italiana con l’aumento maggiore davanti a Milano (+3.6), Roma (+2.87), Bologna e Modena (+0), ma anche a Ancona (+7.4) e Perugia (+7.6).

"Non possiamo fare il confronto sulle percentuali d’aumento – afferma ancora il sindaco Andrea Sisti – perché la nostra percentuale si basa su una tariffa comunque molto più bassa di quelle di altre città e quindi alla fine l’aumento potrebbe anche essere minore. Andrebbero confrontate direttamente le tariffe ed inoltre non si può prescindere dalla qualità del servizio offerto. Nel nostro caso posso dire che negli ultimi mesi il servizio gestito da Vus è migliorato anche se naturalmente possiamo fare ancora meglio. Abbiamo visto che le nuove isole ecologiche funzionano e su questo fronte dobbiamo continuare ad investire. Abbiamo anche avviato una serie di controlli soprattutto al centro storico per verificare la corretta applicazione della tariffa. Dobbiamo trovare una soluzione ad esempio per i bad and breakfast".

Lo stesso sindaco Sisti, sempre sul fronte dell’imposta comunale per la raccolta e lo smaltimento rifiuti, pone l’attenzione su un altro tema particolarmente critico ovvero quello dell’aumento di coloro che non pagano. Il Comune deve comunque coprire l’intero costo del servizio al gestore, ma deve anche recuperare le quote non versate dai cittadini creditori. Di recente lo stesso Sisti ha anche sottoscritto insieme ad altri 70 sindaci umbri un documento per esporre alle autorità competenti proprio le problematiche legare alla Tari.