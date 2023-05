Tari, gli arretrati si pagano Il Comune non torna indietro

Il Comune boccia la mozione e va avanti sulla Tari. Dopo il consiglio comunale aperto sulla dibattuta vicenda delle cartelle Tari arrivate ai cittadini per il recupero di sei anni di arretrati basati sulla rivalutazione della superficie catastale, i consiglieri di opposizione Francesca Traica, Gianluca Pierini, Pamela Becciolotti (Fdi), Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli (Lega) e il civico Brancaleoni (nella foto) avevano presentato istanza per chiedere un passo indietro sul recupero degli arretrati. Insistono i consiglieri: "Il sindaco Burico aveva affermato che la scelta politica, non obbligata, di avviare il recupero dei sei anni di arretrati Tari si era basata su due pareri legali, comunque di parte. Si sappia, che in realtà non esistono, poiché ad oggi non ci risulta ancora possibile vederli". L’opposizione e il civico Brancaleoni, sdegnati per "l’assoluta mancanza di rispetto – scrivono – da parte dell’amministrazione comunale nei confronti dei cittadini", hanno allora abbandonato la seduta del Consiglio Comunale lasciando "la maggioranza alle sue decisioni unilaterali".

"Questo accertamento – ha sempre ribadito l’amministrazione nelle sue repliche – non è stata una scelta amministrativa, ma un obbligo di legge, in quanto, la tassa Tari dal 2014 mette a ruolo superfici che la Tarsu non considerava calpestabili. Non accertare il pregresso è per le amministrazioni un danno erariale e non era più possibile procrastinare l’avvio di tale accertamento. È impopolare per una amministrazione dover accertare e tassare e certo nessuno politico vorrebbe farlo, ma è un obbligo di legge e non un modo per fare cassa".