Tari, atti pubblicati solo in parte Città esclusa dallo studio del Csel

TERNI Quant’è alta la Tari per utenze domestiche e non nei capoluogo di provincia, con piu’ di 50mila abitanti, che vanno al voto domenica e lunedì? Lo dice uno studio del Csel (Centro studi enti locali). Peccato che Terni non sia ’censita’ perchè, insieme a Trento, "non hanno pubblicato gli atti in toto o lo hanno fatto tardivamente, facendo sì che questi non fossero applicabili" si legge in Adnkronos. Lo studio è basato, continua l’agenzia, sull’analisi degli atti di approvazione delle tariffe Tari valide per il 2022 nei Comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50mila abitanti, che andranno al voto il 14 e 15 maggio e "che hanno correttamente adempiuto agli obblighi di trasmissione degli atti deliberativi all’interno del ‘Portale del federalismo fiscale’ entro i termini previsti dalla normativa. Quest’ultima operazione, a partire dal 2020, è una condizione necessaria - ricorda Csel - per rendere efficaci e validi gli atti approvati dai Comuni".