Targa dell’auto contraffatta: due denunciati

FABRO I carabinieri hanno denunciato per concorso in contraffazione del sigillo dello Stato, uso del sigillo contraffatto ed uso di atto falso due pregiudicati 28 e 31 anni, residenti il primo a Grosseto e l’altro in provincia di Latina. Un cittadino di Fabro ha segnalato ai militari un’auto vista aggirarsi con fare sospetto in una zona residenziale. Dal controllo è immediatamente emerso che entrambe le targhe installate sul mezzo erano cartelli bioadesivi a fondo bianco e fedele riproduzione dello stemma della Repubblica italiana, sovrapposti alle targhe originali, con sopra riportata la sequenza alfanumerica di un’altra auto corrispondente per modello a quella in uso . Non è escluso che la coppia si trovasse in zona per compiere furti o truffe. Per i due è così scattata la denuncia all’autorità giudiziaria oltre che la proposta per la misura di prevenzione con divieto di ritorno nella provincia. Anche in questo caso, grazie alla fattiva collaborazione della cittadinanza ed alla tempestiva segnalazione alle forze dell’ordine, è stato possibile intervenire in maniera preventiva, sventando ulteriori reati.