Tardani: "Noi scommettiamo su Meta Meraviglia. La cultura che sconfina"

La settimana più lunga è iniziata. E’ quella nel corso della quale Orvieto si giocherà il tutto per tutto nella sua candidatura a Capitale italiana della cultura 2025. Molti mesi di duro lavoro saranno sintetizzati nelle audizioni della durata di un’ora di fronte ai tecnici del ministero della Cultura. Il progetto orvietano, denominato "Meta Meraviglia. La cultura che sconfina" sarà esposto questa mattina. Un posto di primo piano lo occupa la realtà virtuale del metaverso su cui Orvieto ha investito molto. In una giornata tanto importante a creare un pò di nervosismo sono le parole pronunciate dal sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi la cui predilezione per Orvieto è stata da qualcuno interpretata come un’inquietante ipoteca sulla trasparenza della procedura ministeriale che vede in competizione le dieci città finaliste. Sgarbi, specificando di parlare a titolo personale, aveva detto di preferire Orvieto dal momento che l’Umbria non si è mai vista assegnare un riconoscimento del genere e che forse sarebbe stato il caso di privilegiare un luogo guidato dal centrodestra. Il senatore di Azione-Italia Viva Ivan Scalfarotto in un tweet ha subito lanciato la sfida: "Ministro Sangiuliano, il concorso per la Capitale della cultura 2025 è già stato vinto da Orvieto prima di cominciare? E tra tante motivazioni, solo perché la giunta è di destra? ...". Il sindaco Roberta Tardani preferisce non commentare per far parlare solo il grande lavoro che Orvieto ha saputo svolgere in tutto questo tempo."A Roma - dice - oltre a me e ai relatori del progetto ci sarà anche una rappresentanza della città, delle istituzioni e delle associazioni che hanno contribuito alla redazione del progetto. Ma vorremmo che ci sia idealmente tutta la città di Orvieto che in questa esaltante avventura ha ritrovato l’orgoglio e riscoperto la consapevolezza dei propri mezzi. L’ho visto e percepito nei volti e nella parole della gente in queste lunghe settimane di avvicinamento all’audizione, e posso dire che abbiamo centrato il primo obiettivo che ci eravamo prefissati".

Cla.Lat.