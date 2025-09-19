“T’arcordi“, che serata!. Tra sorrisi e chiacchiere

UMBERTIDE - Per tanti un tuffo nel proprio passato, per ritrovarsi insieme in un luogo del cuore e rivivere i momenti belli di un tempo legati al centro storico umbertidese. È questo lo spirito dell’iniziativa “T’arcordi“, nata da un’idea di Linda Betti e organizzata dall’associazione dei commercianti del centro storico “Don Chisciotte“, presieduta da Simona Baldi e che ha lavorato nelle scorse settimane per ritrovare e invitare i residenti di oggi e di un tempo.

L’appuntamento si è svolto nella suggestiva cornice del vecchio centro storico sabato scorso e ha trasformato via Cibo in un allegra tavolata: una vera e propria rimpatriata insomma, che ha visto cenare insieme ben 110 commensali tutti nati tra le piazzette ed i vicoli della antica Fratta, all’ombra della Rocca, dove giocavano da bambini. Non sono mancati nemmeno gli umbertidesi che da tempo vivono lontano, che per l’occasione hanno deciso di tornare.

Una serata ben riuscita, possibile grazie a una preziosa collaborazione tra diverse realtà locali: il Bar Centrale e il Bar Mary, che hanno preparato pizze e bevande, il Forno La Rocca che ha offerto pietanze salate e dolci, l’associazione I Briganti che ha fornito i tavoli, il Mercato della Terra, che ha messo a disposizione i gazebo. Apprezzatissima la poesia dedicata all’evento di monsignor Pietro Vispi, parroco della Collegiata e residente da tanti nella vecchia via Mancini.

Una serata che si è trasformata insomma un viaggio nella memoria tra sorrisi, chiacchiere e ricordi condivisi.

Pa.Ip.